Mehr als 10.000 Euro kommen in Kevelaer zusammen : Benefiz-Aktion am Bootshaus

Auch der Erlös der Tombola ist für die Flutopfer bestimmt. Viele Preise wurden zur Verfügung gestellt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Für die Hochwasseropfer gab es in Kevelaer unter dem Motto „Helping Hands“ eine elektronische Party. Mit Versteigerung, Tombola und Eintrittsgeldern kamen bisher Spenden in Höhe von 10.382 Euro zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die einen nennen ihre Spendenaktion „Wir halten zusammen“ oder „Deutschland hilft“ – medienwirksam kommen einige Millionen Euro zusammen. Andere, wie der Straelener Dirk Roosen (Verein City of Flowers), sind in der Marienstadt Kevelaer aktiv und setzen mit ihrem DJ-Festival City of Flowers (COF) im Bootshaus ganz andere Kapazitäten frei. Gemeinsam haben alle ein Ziel: schnelle finanzielle Hilfen für die Menschen in den Hochwassergebieten. Mit Mike Püllen (Starlack), Jannik Hensen (Dekor Event), Marc Moors und Ferhat Ökce (Bootshaus) gewinnt Dirk Roosen Macher, die mit nur einer Woche Vorlauf ein kleines, feines Event aus dem Boden stampfen. Alles für den guten Zweck.

„Helping Hands“, also helfende Hände, lautet ihr Motto, das mit Djs für einen Abend voller elektronischer Musik – von Pop über Techno bis Pop – sorgt. „Wir haben Firmen angesprochen, Privatleute und Mitarbeiter“, erzählt Mike Püllen. Seine Mitarbeiter haben sich Überstunden nicht auszahlen lassen, sondern in den großen Spendentopf gegeben. Über 30 ortsansässige Betriebe spendeten sofort für die Versteigerung und Tombola Dienstleistungen, Gutscheine oder Konzertkarten. Gerade die kleinen Präsente wie Kappen oder Schlüsselanhänger werden mit Sicherheit später an ein ganz besonderes Event erinnern.

INFO Mehr als 10.000 Euro kamen zusammen Kassensturz Am Sonntag sorgte der Kassensturz für gute Laune. Alle Arbeit hat sich gelohnt, denn mit 10.382 Euro ist das Ziel erreicht. „Wir waren super, super erfolgreich. Kleine Beträge stehen noch aus. Wir rechnen mit rund 11.000 Euro“, so Mike Püllen.



Spende Das Geld kommt auf das Konto von „Aktion Deutschland hilft“, einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, Stichwort Hochwasser Deutschland. Kontodaten: DE 62 3702 0500 0000 1020 30. Weitere Infos auch unter www.aktion-deutschland-hilft.de

Denn Spender wie Gewinner sind Teil einer großen Aktion, die zielgerichtet die Opfer der Hochwasserkatastrophe erreichen wird. Betroffen, Macher wie Gäste rund um das Bootshaus, sind viele auf irgendeine Weise. Oftmals kennt man Helfer, die vor Ort waren, hat Bekannte dort oder kennt die Region. Ideengeber Dirk Roosen half in den ersten Tagen des Dauerregens seiner Familie in Arcen im Kampf gegen die Wassermassen. Schnell war ihm klar, auch andere Hochwasseropfer brauchen Hilfsaktionen, die er als Initiator auf Schienen setzte. Farina, Cousine von Mike Püllen, hat in Ahrweiler geholfen, hautnah die Situation erlebt und ihm eindringlich die Lage geschildert. „Das sind Bilder, die im Fernsehen nicht gezeigt werden, wenn das Wasser abläuft und das frei gibt, wovor jeder suchende Angehörige Angst hat“, sagt Mike Püllen. Das Orgateam hat eine Woche lang geackert, um alle Auflagen des Events zu erfüllen. Das Ziel war klar formuliert: 10.000 Euro für die Betroffenen sammeln und der „Aktion Deutschland hilft“ übergeben. Am Ende wurde dieses Ziel mit 10.382 Euro noch übertroffen. „Hellauf begeistert waren unsere Gäste, denen ich davon erzählt habe“, ergänzt Marc Moors vom Bootshaus. Am Samstagnachmittag stellen sich die helfenden Hände zum großen Kreis zusammen, spenden, tanzen bis gegen 22 Uhr und feiern danach in Zimmerlautstärke weiter. Wer nicht dabei sein kann, genießt den Live-Stream.

Aus Köln kommt Christina, die ein solches soziales Event einfach wichtig findet. „Bei uns waren einige Keller und Garagen voll gelaufen. Kein Vergleich zu den Hochwassergebieten.“ Selbst Ballermann-Barde Willy Girmes befindet sich unter den Gästen, einfach, um zu unterstützen, wie auch Bürgermeister Dominik Pichler. Vanessa aus Kevelaer hat früher mal in der Region gewohnt. „Ich habe Klamotten ausgemustert und gespendet. Die Bilder im Fernsehen waren erschreckend“, sagt sie. Die Idee, Musik und Party, Grillen und Chillen mit einer Spendenaktion zu verbinden, sei super.