Wegen Corona-Zwangspause : SV Bayer Uerdingen 08 sorgt sich um Nichtschwimmer

Krefeld Der Schwimmverein Bayer Uerdingen 08 blickt großen Herausforderungen entgegen und sieht die Zahl der Nichtschwimmer durch die Coronaeinschränkungen weiter steigen. Die Warteliste für die vereinseigene Schwimmschule Hai-School wächst stetig.

Tobias Musch und Katja Spielmann, die beiden Koordinatoren der Hai-School blicken in eine leere Halle mit einer 25-Meter-Bahn. Normalerweise finden hier Schwimmkurse für Kinder statt. Mit einem Hygienekonzept und viel Aufwand konnte der SV Bayer Uerdingen 08 als einer der wenigen Anbieter auch im vergangenen Jahr nach Abflauen der ersten Pandemiewelle Schwimmunterricht anbieten. Seit November nun sitzen die beiden Koordinatoren und die Angestellten auf dem Trockenen.

„Mitten im Kursblock kam der zweite Lockdown. Trotzdem ist die Nachfrage nach Schwimmangeboten ungebrochen und die Interessenten möchten wissen, wann sie loslegen können. Da können wir aktuell nur vertrösten“, erklärt Tobias Musch. Baby- und Kleinkinderschwimmkurse wurden beispielsweise bereits vor Beginn der Pandemie stark nachgefragt und waren in der Regel ausgebucht. Im November sollte dann ein zusätzliches Angebot starten, um die Nachfrage bedienen zu können.

Die Kurse für Schwimmanfänger ab vier Jahren werden sowohl Mitgliedern als auch Gastkindern angeboten. Hier erhält der Verein weiterhin Anmeldungen mit dem Wunsch nach schnellstmöglichem Start. „Die Nichtschwimmerquote war bereits vor der Pandemie besorgniserregend. Dies wird sich nun noch einmal deutlich verschärfen. Schwimmen lernen kann man nun mal nicht zu Hause, wenngleich kleinere Übungen auch in der Badewanne möglich sind“, sagt Katja Spielmann. „Schulen können einen adäquaten Schwimmunterricht kaum anbieten und die fehlenden Stunden nicht auffangen, die Wasserzeiten in den städtischen Bädern und die Kapazitäten in Schwimmkursen sind begrenzt. Unsere Warteliste wird, auch für unsere Mitglieder länger und länger.“