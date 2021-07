Reitvereine aus Rheurdt, Sevelen und Issum : Hilfe vom Niederrhein für Pferde in Hochwasser-Not

Hilfe vom Niederrhein für Pferde in Hochwasser-Not

Rheurdt Mitglieder der Reitvereine aus Rheurdt, Sevelen und Issum organiseirten eine gemeinsame Spendenaktion für von der Flutkatastrophe betroffene Pferdebesitzer.

Von der Flutkatastrophe blieben leider auch etliche Pferdebesitzer nicht verschont. Teilweise wurden komplette Reitställe überflutet und zerstört. Etliche Tiere fielen der Flut zum Opfer. Glücklicherweise konnten aber auch viele Pferde gerettet werden. Jedoch fehlt es den Pferdebesitzern an sämtlichen Utensilien zur Versorgung und für den Wiederaufbau der Stallungen.

Kurzerhand organisierten einige Mitglieder der Reitvereine aus Rheurdt, Sevelen und Issum eine gemeinsame Spendenaktion für die betroffenen Pferdebesitzer. Christina Kerkstra vom RV Blücher Sevelen/RV Rheurdt stellte den Kontakt zu Tierärztin Kerstin Mütze aus Buschhoven bei Swisttal her. Die Tierärztin unterstützt die ansässigen Pferdebesitzer tatkräftig und übernimmt unter anderem die Koordination der Sachspenden vor Ort. Zunächst wurden hauptsächlich Futtermittel und Zaunmaterial benötigt.

Innerhalb von wenigen Tagen spendeten zahlreiche Vereinsmitglieder Futtersäcke, Heu- und Strohballen sowie Zaunmaterial für die Wiederherstellung der Weiden. Neben den Vereinsmitgliedern beteiligten sich auch einige Unternehmen an der Spendenaktion. Die Firmen Höveler Futtermittel und Equiva Kerken stellten großzügige Futterspenden zur Verfügung. Die Firma Stallfuchs aus Sonsbeck spendete Zaunmaterial für die Wiederherstellung der Weiden. Die Lackiererei Nowak aus Straelen beteiligte sich ebenfalls in Form von Futterspenden und unterstützte beim Transport der Spenden ins Krisengebiet. Der Blumengroßmarkt Düsseldorf beteiligte sich am Transport und stellte einen großen Lkw zur Verfügung. Der Raiffeisenmarkt Issum spendete ebenfalls Futter.