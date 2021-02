Wirtschaftskrise in Krefeld : Kleinewefers macht seine Tochter TAG Composites & Carpets dicht

Krefeld Aktuelle Krisen wie die Corona-Pandemie und der Brexit sowie der Verlust des Hauptkunden haben die Verantwortlichen zur Stilllegung des Betriebs bewogen. Der Betriebsrat wurde bereits informiert.

Angesichts des seit längerer Zeit schrumpfenden Teppichmarktes habe die Kleinewefers GmbH bereits in den vergangenen Jahren bei der TAG eine Reihe von Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt. So seien zahlreiche Investitionen zur Modernisierung der Produktion sowie zur Kostensenkung durchgeführt worden, die seitens der Kleinewefers GmbH finanziert oder bei Banken besichert wurden, teilte Bröker mit. Mehrfach seien in den vergangenen Jahren zudem Liquiditätsengpässe bei der TAG überbrückt worden. „Es wurde alles versucht, der strukturell rückläufigen Nachfrage- und Umsatzentwicklung sowie den damit einhergehenden negativen Betriebsergebnissen der TAG entgegenzutreten. Ein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg ist allerdings schon in den letzten Jahren nicht erzielt worden“, berichtete Bröker.