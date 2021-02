Quiz mit Tieren des Krefelder Zoos : Welches Tier läuft denn hier durch den Schnee?

Krefeld Im Schnee hinterlassen auch die Tiere aus dem Krefelder Zoo ihre Spuren. Doch welche Fährte gehört zu welchem Tier? Wir wünschen viel Spaß beim Knobeln!

Die frostigen Temperaturen haben auch vor dem Krefelder Zoo nicht Halt gemacht. Der Schnee hat die Gehege in helles weiß getaucht und bringt so manchen Fußabdruck zum Vorschein.

Während die Mitarbeiter des Krefelder Zoos ganz genau wissen, welche Spur zu welchem Tier gehört, ist es für Außenstehende gar nicht so leicht den Abdruck zuzuordnen. Oder wissen Sie, wie es aussieht, wenn ein Kudu durch den Schnee geht? Für unser Quiz hat der Krefelder Zoo mehrere Bilder zur Verfügung gestellt. Erkennen Sie, welches Tier hier zuletzt durch den Schnee gestapft ist? In unserem Quiz oder in der Bildergalerie können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen.