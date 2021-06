Krefelder Dezernentin Cigdem Bern gewählt : Beigeordnete wird Vize-Vorsitzende im Kommunalen Rechenzentrum

Cigdem Bern, Beigeordnete in der Krefelder Stadtverwaltung, übernimmt zusätzliche Aufgaben im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein. Foto: Martin Röse

Krefeld Die Krefelder Dezernentin Cigdem Bern ist stellvertretende Verbandsvorsteherin für das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein mit Sitzen in Kamp-Lintfort und Mettmann.

Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort und Mettmann gehört zu den zehn größten kommunalen IT-Dienstleistern Deutschlands und versorgt am Niederrhein und im Rheinland mehr als 18.000 Büroarbeitsplätze in den Rathäusern und Kreisverwaltungen mit Informationstechnik. Zu den Aufgaben des Zweckverbandes zählen die Entwicklung, Einführung, Wartung und der Betrieb der IT-Anwendungen unter Beachtung moderner Datenschutz- und IT-Sicherheitsstandards. Es beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.