Schneller und leichter heiraten in Krefeld : Krefeld aktiviert Online-Traukalender

Krefeld Die Reservierung für den „schönsten Tag im Leben“ ist zwölf Monate vorab mit wenigen Klicks möglich. „Das System hat sich bei anderen Kommunen bewährt“, so Bürgerservice-Leiter Dirk Bangel.

Rund 1.000 Krefelder Paare entscheiden sich im Jahr zu heiraten. Wollten diese bislang einen Trautermin in der Seidenstadt reservieren, war der Ablauf lang: Per Post reichten sie rund sechs Monate im Voraus drei Wunschtermine ein und warteten dann, während einer Bearbeitungszeit von sechs Wochen, auf Rückmeldung durch das Standesamt. Dieses Prozedere wird jetzt schneller und leichter. Die Verwaltung hat ab sofort einen Online-Traukalender freigeschaltet. Die Reservierung des schönsten Tages im Leben eines Paares ist nur mit wenigen Klicken möglich – und das schon zwölf Monate im Voraus. „Als Verwaltung geben wir unseren Bürgerinnen und Bürgern ein Serviceversprechen. Die Reservierung eines Hochzeitstermins war bislang sehr aufwendig und dadurch für die Paare oft belastend“, erklärt Beigeordnete Cigdem Bern . „Die eigene Hochzeit zu planen, soll nur mit positiven Erlebnissen verbunden sein, und deswegen freue ich mich sehr, dass wir den Schritt zur Online-Terminreservierung nun gehen.“ Düsseldorf oder Bochum haben den digitalen Traukalender bereits eingeführt, Krefeld zieht nun nach und verwendet dafür die gleiche Software. „Das System hat sich bei anderen Kommunen bewährt“, so Bürgerservice-Leiter Dirk Bangel. „Die Buchung funktioniert niederschwellig und einfach. Auch eine Nutzung über das Smartphone oder Tablet ist möglich – das war Bedingung.“

Über den eingängigen Link traukalender.krefeld.de oder über die Hochzeitsseite des Standesamts (www.krefeld.de/heiraten) gelangt der Nutzer auf eine Plattform, die alle zwölf möglichen Trauorte in Krefeld mit einem kurzen Text und Fotos vorstellt. Während das Stadtpalais im Standesamt, das Rathaus Bockum oder das Rathaus in Traar ganzjährig zur Verfügung stehen, sind hier mit dem „Blauen Enzian“, Krefelds historischer Straßenbahnlinie, dem Schluff oder dem Haus Sollbrüggen auch die Orte aufgelistet, an denen nur an wenigen Tagen im Jahr getraut wird. Per Klick auf die jeweilige Location wird ins Buchungsformular gewechselt, in welches die Stammdaten eingetragen werden müssen. Dann kann ein Termin ausgewählt werden. Automatisch werden alle Termine zwölf Monate im Voraus freigeschaltet. „Wir wissen aus täglicher Erfahrung, wie emotional für die Paare die Hochzeitsvorbereitungen sind“, beschreibt Ole Reitenbach als Standesbeamter die Situation. „Gleichzeitig ist es für sie oft zeitaufwendig, die Logistik hinter einer Hochzeitsfeier zu stemmen. Ein Jahr ist eine gute Zeitschiene, um eine Hochzeit vorzubereiten.“