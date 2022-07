Studenten der Hochschule Niederrhein stellen aus : Tolle Ideen für die  Mailänder Möbelmesse

Info

Die Hochschule Niederrhein ist nach eigenen Angaben mit derzeit 14.200 Studierenden eine der größten und leistungsfähigsten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Deutschlands mit Standorten in den Städten Krefeld und Mönchengladbach. Deren Profil in Lehre und Forschung verbindet Technik und Gesellschaft. Mit mehr als 80 Bachelor- und Masterstudiengängen eröffnet die Hochschule Niederrhein jungen Menschen Perspektiven. Dank einer problem- und transferorientierten Forschung ist sie innovativer Impulsgeber für die Unternehmen der Region. Sie sorgt dafür, dass die Gesellschaft gut vorbereitet an Herausforderungen herangehen kann. Die Hochschule Niederrhein wurde 1971 gegründet. Ihre Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1855, als die Crefelder Höhere Webeschule gegründet wurde.