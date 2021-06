Kostenfreies Angebot für Krefelder Schulkinder : Schwimmkurse für 600 Kinder – Anmeldung jetzt

Die Initiatoren und Organisatoren der Aktion „Kopf über Wasser“ im Freibad Bockum (v.l.): Jochen Adrian, Thomas Nohr, Matthias Zwart , Kristian Peters Lach, Jens Sattler, Julia Vogel, Herrmann Borgmann und Bastian Bindel. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Unternehmer, Vereine und die Stadt haben eine Aktion in die Welt gerufen, um Kindern kostenlosen Schwimmlernkurse zu ermöglichen. Die Anmeldungen starten, Eltern sollten ihre Kinder zügig anmelden.

Es beileibe nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder schwimmen lernen – damit entgehen den Kleinen nicht nur Sportmöglichkeiten, es ist auch gefährlich, weil jeder Teich zur Todesfalle werden kann. Laut DLRG sind 2020 in Deutschland mindestens 378 Menschen ertrunken, darunter 18 Kinder im Vorschul- und fünf im Grundschulalter. DLRG-Präsident Achim Haag hatte bei der Veröffentlichung der Zahlen auch Corona dafür verantwortlich gemacht: „Hier ist sicherlich die bereits an sich zurückgehende Schwimmfertigkeit bei den Kindern eine Ursache, was das Corona-Jahr 2020 durch längerfristig geschlossene Bäder leider nur verschlimmert hat“. Das Corona-Jahr 2020, heißt es bündig, sei ein verlorenes Jahr für die Schwimmausbildung gewesen.

Hier setzt eine neue Krefelder Initiative an, die die Aktion „Kopf über Wasser“ ins Leben gerufen hat. Sie bietet für 600 Kinder kostenfreie Schwimmkurse an – die Anmeldung für Eltern beginnt jetzt; wer teilnehmen will, sollte sein Kind zügig anmelden. Und darum geht es:

Auf Initiative von Hermann Borgmann (Inhaber Autohaus Borgmann) haben sich mehrere Krefelder Schwimmvereine, Unternehmen der Region, der Stadtsportbund Krefeld und die Stadt Krefeld zusammengetan, um Schwimmanfängern einen kostenlosen Schwimmkursus zu ermöglichen. Die Aktion „Kopf über Wasser“ startet zum Beginn der Sommerferien. Aufgrund der begrenzten Schwimmbad-Kapazitäten gilt das Prinzip: Wer zuerst mit seiner Anmeldung kommt, mahlt zuerst. Eine Anmeldung der Kinder über einen telefonischen Terminservice ist notwendig.

Wer kann sich anmelden?

Das kostenlose Schwimmkurs-Angebot richtet sich an rund 600 Schwimmschüler; die Kurse finden in den Sommerferien statt, teilnehmen können die Jahrgänge 2010 bis 2013. Die Schwimmschüler müssen aus Krefeld kommen oder an einer Krefelder Schule sein. Von dienstags bis freitags können die Kinder dann im Bockumer Badezentrum mit Schwimmlehrern der Vereine SVK72 und SV Neptun das Schwimmen lernen. Die Blockkurse finden für jedes Kind an einem Stück über zwei Wochen statt, jeweils pro Tag eine Stunde (jeden Tag zur gleichen Zeit).

Wer macht die Aktion möglich? Möglich machen die Aktion mehrere Unternehmen, die für die Kosten aufkommen, in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund und der Stadt. Initiator Hermann Borgmann sagt: „Es ist toll, dass wir jetzt wieder die Möglichkeit schaffen können, einigen Kindern eine sinnvolle Beschäftigung, Spaß und Freude mit der Basis des Schwimmtrainings zu vermitteln. Wir alle leiden in der Pandemie und müssen zusehen, dass unser Nachwuchs keine nachhaltigen Schäden davonträgt.“ Neben dem Autohaus Borgmann engagiert sich Folkert Schultz (Geschäftsführer Fressnapf), Simon Krivec (Inhaber Adler Apotheke Moers und Vorstand HSG Handball Krefeld Niederrhein), Jens Sattler (Geschäftsführer Stadtsportbund), Andreas Gierth (Geschäftsführer Capita Energie Service GmbH), Thomas Nohr (Vorstand SV Neptun) und Julia Vogel (SVK72).

Wie kann man sein Kind anmelden?

Über eine eigens eingerichtete Servicenummer (unterstützt von der Capita Energie Service GmbH) können die Kurse von dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, telefonisch kostenfrei gebucht werden: 02151-7688-990. Eine Anmeldung per E-Mail ist nicht möglich. Der Telefonservice bemüht sich, alle Anrufe entgegenzunehmen, es kann jedoch zu Wartezeiten kommen. Auf der Homepage www.borgmann-krefeld.de/schwimmkurs sind alle wichtigen Informationen nochmals zusammengefasst.

Helfer noch gesucht