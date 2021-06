Kommunalpolitik in Krefeld : CDU-Chef: „Krefeld ist im freien Fall“

Krefeld habe „leider an einigen Stellen an Charme verloren. Wer in den Vororten wohne, fahre nur allzu oft nur noch dann in die Stadt, wenn es sich gar nicht vermeiden lasse: Marc Blondin in seiner Parteitagsrede. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelds CDU-Chef Marc Blondin hat den Kreisparteitag genutzt um Oberbürgermeister Frank Meyer frontal anzugehen. Blondin fand dabei kräftige Worte für den Zustand der Innenstadt. Die Verantwortung dafür sieht er bei Meyer.

Krefeld habe an „leider an einigen Stellen an Charme verloren. Wer in den Vororten wohne, fahre nur allzu oft nur noch dann in die Stadt, wenn es sich gar nicht vermeiden lasse. „Ich sage nicht, dass ich das gut finde, aber das ist das, was ich in unzähligen Gesprächen zu hören bekomme“, so Blondin. Die Schuld daran gab er Meyer; der Möglichmacher (so Meyers Wahlslogan) mache gerade in der Innenstadt so rein gar nichts möglich. Die Konzepte lägen auf dem Tisch, umgesetzt werde nichts. Man dürfe den offenen Drogenhandel nicht zulassen, Blondin forderte, einen Kontrolldruck zu entwickeln, der so stark sei, „dass diese Typen verschwinden“. Er beklagte Staus in der Innenstadt, den Stillstand bei der Umgestaltung der Philadelphiastraße und forderte, über Verbesserungen für Fahrradfahrer und ÖPNV nicht Autofahrern zu signalisieren, sie seien unerwünscht. „So kann man doch keine Großstadt führen, die noch dazu pulsieren soll“, so Blondin.