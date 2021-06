In der Seidenstadt leben aktuell 42.476 Personen im Alter von 15 bis 30 Jahren. : Coronastudie – „Krefelder Jugend hungert nach sozialen Kontakten“

Silke Wintersig, Leiterin des Jugendamtes Foto: Stadt Krefeld/Bischof, Andreas (abi)

Krefeld 60 Prozent der Jugendlichen gaben an, sich einsam zu fühlen. 64 Prozent berichteten von psy­chi­schen Belastungen, 68 Prozent von Zukunftsängsten. Bereits in den Sommerferien will Krefeld ein umfangreiches Angebot machen.