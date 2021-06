Krefelder Kunstmuseen : Beuys’ erweiterten Kunstbegriff hautnah erleben

Krefeld Endlich wieder langer Donnerstag im Kaiser-Wilhelm-Museum. Bei der Abendöffnung sollen die Besucher der Idee von Joseph Beuys ganz nahe kommen.

Aber auch draußen ist etwas los. Hier können Interessierte im Geist von Joseph Beuys mit Filz, Metall und vielem anderen aus dem Materialkosmos des Künstlers in Workshops experimentieren. Es gibt auch einen Ausschank, allerdings dürfen Snacks und Drinks nur am Sitzplatz verzehrt werden. Die Band „FL!M“ wird in bester Straßenmusiker-Manier unplugged und ohne Bühne spielen: Zainab Lax an der Harfe, Eren Aksahin an der Laute, Tim von Malotki an Bassklarinette und Saxofon und Till Menzer an den Percussions bieten Klangerlebnisse mit arabischen Einfärbungen.