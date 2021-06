Keine Covid-19-Neuansteckung in der Seidenstadt : Corona in Krefeld – Inzidenzwert des RKI sinkt auf 9,2

Krefeld „Es ist davon auszugehen, dass im Laufe dieser Woche weitere Impftermine freigeschaltet werden“, betont ein Sprecher der Kassenärtzlichen Verienigung. Tipps zur schnellen Terminbuchung.

Die Zahl der Corona-Infizierten in Krefeld ist weiterhin rückläufig. Nachdem am zweiten Tag in Folge beim Fachbereich Gesundheit keine Neuansteckung verzeichnet wurde, gelten aktuell (Stand Montag, 28. Juni, 0 Uhr) noch 22 Krefelder als erkrankt (Sonntag: 28). 11.450 Personen sind inzwischen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Inzidenz sinkt leicht auf 9,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie wurden 52.825 Erstabstriche vorgenommen – keine dieser Proben ist in den Laboren noch offen. 11.648 Corona-Infektionen sind bis dato bestätigt, 176 Personen sind an oder mit einer Infektion gestorben. In den hiesigen Kliniken werden noch drei Krefelder Corona-Patienten stationär behandelt, einer davon intensivmedizinisch. 32.620 Mal war eine Quarantäne erforderlich.