Krefelder Weihnachtsmärkte : Krefelds Weihnachtsmärkte starten

Die Organisatoren und Aussteller der Krefelder Weihnachtsmärkte freuen sich auf die Eröffnung am Donnerstag, 21. November. Foto: Bärbel Kleinelsen

Am Donnerstag, 21. November, starten die Krefelder Weihnachtsmärkte. Was in den Wochen bis Weihnachten geplant ist, zeigt diese Übersicht.

Rund um die Dionysiuskirche sind Holzhütten aufgebaut, Tannenbäume schmücken die Wege, im Bereich vor der Volksbank liegt Rindenmulch, und „Waldmöbel“ laden zum Verweilen ein. Am Donnerstag, 21. November, eröffnen die beiden Krefelder Weihnachtsmärkte – der traditionelle organisiert von Familie Thommessen, „Made in Krefeld Special“ vom Stadtmarketing – und bieten bis zum 23. Dezember ein abwechslungsreiches Programm.

Wann ist die Eröffnungsfeier?

Am 21. November wird der „Crefelder Weihnachtsmarkt“ um 18.15 Uhr mit romantischer Klaviermusik eröffnet. Gleichzeitig wird auch die Weihnachtsmarkttasse 2019 präsentiert. Der „Made in Krefeld“-Markt eröffnet um 17.30 Uhr zu den Klängen der Pfarrbläser St. Stephan.

Sind wieder Pfadfinder auf dem „Made in Krefeld“-Markt vertreten? Auch in diesem Jahr sind Pfadfinderstämme in dem Zelt zwischen Hütte 5 und Hütte 6 zu finden. Ihre Mitglieder haben erstmals das Eingangstor zum modernen Weihnachtsmarkt gestaltet. Einige Termine stehen bereits fest: Am Donnerstag, 21. November, lädt die Pfadistufe der Ostgoten ab 18.30 Uhr zu einem Lagerfeuerabend mit Stockbrot ein. Am Samstag, 24. November, bietet der Stamm Ostgoten ab 14 Uhr Paracort-Basteln an, am Mittwoch, 11. Dezember, ab 18 Uhr trifft sich die Juffistufe des Stamms Inrath zur „Keteketeoju-Jagd“, am Mittwoch, 18. Dezember, ist ab 18 Uhr Lagerfeuer-Abend der Wölflingsstufe des Stamms St. Elisabeth und am Samstag, 21. Dezember, trifft sich die Roverstufe des Stamms St. Elisabeth ab 15 Uhr am Lagerfeuer. Weitere Termine hängen vor Ort aus.

Was macht der Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit? Am Samstag, 23. November, laden Krefelds Kaufleute von 11 bis 22 Uhr zum Einkaufen bei Kerzenschein ein. Dazu erstrahlt auch die Stadtkirche im Kerzenschein.

Wie musikalisch sind die Märkte? Über den „Crefelder Weihnachtsmarkt“ marschiert am Samstag, 23. November, von 16 bis 21 Uhr die niederländische Blaskapelle „ExGaer Gedaon“. Die Musiker sind ebenfalls am 14. und 21. Dezember vor Ort.

Live-Musik mit verschiedenen Künstlern gibt es am 29. und 30. November, 6., 7., 13. und 20. Dezember ab 17 Uhr Am Brunnen.

Auf dem „Made in Krefeld“-Markt wird es am 23. November um 20 Uhr das Konzert geben „Frau Mathei singt“. Weitere Konzerte im Rahmen von „music made in Krefeld“ sind an den folgenden Samstagen geplant: Am 30. November tritt „Kassiopeia“ auf, am 14. Dezember „SMOT“ und ab 21 Uhr „Construktion Set“ und am 21. Dezember erst „Chayma“ und danach „Bella“.

Das Saxophonquartett der Musikschule Krefeld spielt am Donnerstag, 28.November, ab 18 Uhr, am Freitag, 6. Dezember, zeigt Oliver Hirschegger sein Können am Saxophon, die „Living Voices“ treten am Donnerstag, 12. Dezember, ab 19 Uhr auf, der „Audienda Chor“ am Donnerstag, 19. Dezember, ab 18.30 Uhr und Florian Küpper ist ebenfalls an diesem Tag ab 18 Uhr vor der Volksbank an der Handpan zu hören.

Gibt es auch besinnliche Klänge? An allen Adventssonntagen ist um 15.30 Uhr ein vorweihnachtliches Konzert in der Dionysiuskirche. Am Freitag, 29. November, 18 und 19 Uhr sowie am Samstag, 14. Dezember, ebenfalls um 18 und 19 Uhr, spielt Regionalkantor Andreas Cavelius an der Klais-Orgel Kompositionen bekannter Komponisten. Die Musik wird live auf den Platz übertragen. Am Samstag, 21. Dezember wird es ab 18 Uhr ein Weihnachtslieder-Mitsingkonzert mit dem Vokalensemble St. Dionysius geben. Alle Besucher sind eingeladen, ihre Stimmen erklingen zu lassen.

Was wird den Kindern geboten? Neben dem Karussell, das auch in diesem Jahr nicht fehlt, wird das Puppentheater „Senfkörnchen“ am 1., 14., 21. und 22. Dezember, jeweils um 16 und 17.30 Uhr auf dem „Crefelder Weihnachtsmarkt“ auftreten. Am 23. November und 8. Dezember wird von 14 bis 18 Uhr Kinderschminken im Weihnachtshaus angeboten. Am 6. Dezember verteilt der Nikolaus ab 16 Uhr süße Leckereien an junge Weihnachtsmarktbesucher bis acht Jahre.

Welche Aktionen gibt es ansonsten? Am Samstag, 30. November, lädt die Aidshilfe Krefeld von 11 bis 20 Uhr zu einem Weihnachtsbasar mit selbst gemachten Plätzchen ins Weihnachtshaus des „Crefelder Weihnachtsmarktes“ ein. Jeden Mittwoch werden Am Brunnen Rosen an die „Ladies“ verteilt.

Am 23. Dezember, wenn der „Crefelder Weihnachtsmarkt“ schließt, werden die 200 aufgestellten Tannen kostenlos an Besucher abgegeben.

Wie öffnen die Märkte? Der „Crefelder Weihnachtsmarkt“ öffnet sonntags bis freitags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr, die Glühweinstände täglich bis 22 Uhr. An Totensonntag, 24. November, ist der Markt von 18 bis 21 Uhr geöffnet.

„Made in Krefeld Special“ öffnet sonntags bis mittwochs von 12 bis 20 Uhr, donnerstags bis 21 Uhr und freitags und samstags bis 22 Uhr. Am Totensonntag sind die Hütten von 18 bis 20 Uhr offen.