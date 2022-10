Pandemie in Krefeld : Ausbildung – Bewerbermangel ist auch Folge von Corona

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 19,4 an.

Neben dem bekannten Fachkräftemangel stehen Unternehmen in Deutschland vor einer weiteren Herausforderung: Es gibt keinen Ausbildungsnachwuchs. Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Das Interesse an Ausbildungsberufen in Bau und Handwerk ist rückläufig. Gordon Kröhl, Geschäftsführer der L&K Beratungs GmbH, sagt: „Vielen Unternehmen fehlt es an einer langfristigen Strategie, um Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam zu machen. Um Begeisterung für einen Beruf hervorzurufen, ist eine Ansprache auf Augenhöhe auf den Plattformen Instagram, TikTok und YouTube notwendig.“

147 neue Corona-Fälle In Krefeld im Vergleich zum Vortag meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 5. Oktober (Stand: 0 Uhr). Bisher wurden damit in der Seidenstadt 80.401 Infektionen registriert. Als rechnerisch genesen gelten 79.493 Bürger. Aktuell an dem Virus erkrankt sind nunmehr 617 Personen, am Vortag waren es 470. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 19,4 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 26,4. Insgesamt 291 Personen aus Krefeld sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.