Umbauarbeiten kommen voran : Marktstraße ab Dezember wieder offen

Krefeld Die Gestaltung des Karlsplatzes und der Straßen rund ums Museum nimmt Formen an. Der Verkehr auf der Marktstraße soll ab Mitte Dezember wieder in beiden Richtungen fließen. Im September 2020 soll der Platz fertig sein.

Auf der Marktstraße sind Schwergewichte im Einsatz: Für die neue Bushaltstelle an der Südseite des Kaiser-Wilhelm-Museums werden die Rinn- und Bordsteine eingesetzt: Jeder Stein wiegt 200 Kilo. Dass Passanten stehen bleiben, freut Martin Schulte, Bauleiter beim Kommunalbetrieb Krefeld (KBK): „Das sind Arbeiten, die man sieht“, sagt er. Und er versichert, dass für Anwohner und Autofahrer die Zeit der großen Einschränkungen bald vorbei ist: Mitte Dezember soll der Teil des neu gestalteten Museumsumfelds so weit fertig sein, dass der Verkehr, der bisher nur stadtauswärts fließt, wieder in beiden Richtungen freie Fahrt hat. Dann stehen auch wieder Anwohnerparkplätze zur Verfügung. Über Wochen war für Laien kein Fortschritt an der Baustelle festzustellen gewesen, das strapaziere die Geduld der Anwohner.