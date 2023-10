Ausflugstipps Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland

Am 29. November 2023 um 17 Uhr wird er im Innenhof des Alten Schlosses eröffnet (Foto von 2022). Mehr als 200 Händler bieten ihre weihnachtlichen Waren an. Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt gehört zu den ältesten in Europa. Urkundlich erwähnt wurde er das erste Mal 1692.