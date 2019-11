Handwerk : Raumausstatter Hafels feiert 140-Jähriges

Krefeld Walter Heyer und Ingeborg Donay – zwei langjährige Mitarbeiter erfuhren eine besondere Ehrung

(RP) Einer der ältesten Raumausstatter-Betriebe in der Region feiert ein besonderes Jubiläum: Das Unternehmen Hafels Raumausstattung und Lederwaren an der Kölner Straße in Fischeln kann auf eine 140-jährige Geschichte zurückblicken. Die Feierstunde gewährte auch einen kurzen Blick auf die Geschichte des Stadtteils.

Begonnen hat alles im Jahr 1879. Peter Hafels gründete den Betrieb als Sattlerei am heutigen Standort. Für die Kunden im damals noch dörflichen Fischeln und in den umliegenden Bauernhöfen fertigte Peter Hafels überwiegend Pferdegeschirre an. 1922 übernahm sein Sohn, der Sattler- und Polstermeister Karl Hafels, den Betrieb. Doch dann begann die Zeit, in der Pferde immer mehr von Maschinen verdrängt wurden. Das Unternehmen, 1960 von Sattlermeister Heinz Hafels übernommen, sattelte buchstäblich um und konzentrierte sich eine Zeit lang auf das Geschäft mit Autoplanen.