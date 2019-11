Verkehr in der Innenstadt : IHK-Studie: Städte sollen Mini-Depots zur Versorgung der City betreiben

Krefeld Landesverkehrsminister Hendrik Wüst begrüßt die Initiative zur Entlastung des Anlieferverkehrs in den Innenstädten von Krefeld, Mönchengladbach und Neuss.

Dauerstaus, Parkplatzmangel, Belastungen für Mensch und Umwelt – die innerstädtische Infrastruktur ist vielerorts überlastet. Getrieben vom stetig wachsenden Online-Handel, trägt der Lieferverkehr seinen Teil zu diesem Kollaps bei. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung so genannter Mikro-Depots in Mönchengladbach, Krefeld und Neuss in Auftrag gegeben. Diese City Hubs sollen allen KEP-Dienstleistern (Kurier-, Express- und Paketdienste) gleichermaßen als gemeinsame Logistikbasis zur Verfügung stehen. Von dort aus können die letzten Meter zum Kunden mit kleinen Lieferfahrzeugen wie Lastenfahrrädern zurückgelegt werden.

Ihren Berechnungen zufolge ist ein Beispiel-Mikro-Depot mit 180 Quadratmetern Gebäudefläche in der Lage, pro Tag etwa 1400 Pakete mit zwölf Lastenfahrrädern in einem Umkreis von zwei bis drei Kilometern auszuliefern. „Diese Immobilie sollte über separierte Lagerflächen für die einzelnen Dienstleister, über Sozialräume und im Idealfall auch über eine Laderampe verfügen“, erläuterte Rüdiger. „Ein Erfolgsfaktor ist vor allem die verkehrliche Anbindung und die Zugänglichkeit der Umschlagfläche für Fahrzeuge mit bis zu 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.“ In Krefeld und den beiden weiteren Städten seien Immobilien in Innenstadtlagen identifiziert worden, die geeignet sind.