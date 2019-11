Fußball-Landesliga : Bekim Kastrati: „Wir haben noch gar nichts erreicht“

St. Tönis Fußball-Landesliga: Teutonia St. Tönis ist die Mannschaft der Stunde. Die Ansprüche wachsen. Klares Ziel ist die Oberliga.

Als Teutonia St. Tönis am 8. September die Heimreise aus Bedburg-Hau antrat war die Stimmung im Keller. Der hoch gehandelte Aufstiegskandidat steckte in einer Ergebniskrise. Die Funktionärsebene sah das Saisonziel frühzeitig stark gefährdet und brachte das auch zum Ausdruck. Adressat der Kritik: die Mannschaft, die kurz zuvor noch um einige hochkarätige Spieler aufgerüstet wurde. „Das war eine schwierige Phase“, gesteht Trainer Bekim Kastrati. Doch die liegt hinter ihm und seinem Team. Seit zehn Spielen sind die Teutonen ungeschlagen, fuhren dabei neun Siege ein und kletterten mit neun Punkten Vorsprung auf den 2. Tabellenplatz. Das Teutonia-Ensemble steht mittlerweile für erfrischenden Offensivfußball, basierend auf einer guten kollektiven Defensivarbeit. Das sportliche Paket komplettiert eine Bank, die aktuell immer in der Lage zu sein scheint, das Niveau mindestens zu halten oder punktuell neue Akzente zu setzen. Ein Selbstläufer war diese Entwicklung trotz vieler starker Kicker nicht. Kastrati, der leidenschaftlicher Fußballer geblieben ist, sieht sich von vielen Verbündeten umgeben: „Da steckt eine Menge Arbeit hinter. Ein riesen Lob geht hier an das gesamte Trainer-Team und den Vorstand für die enge Zusammenarbeit. Als die neuen Spieler kamen, habe ich sicher Unruhe befürchtet. Aber hier haben auch alte Teutonen wie zum Beispiel Drubel, Falcone und Wersig als Typen eine wichtige Rolle gespielt und die Integration erleichtert. Das Wohlfühlen ist neben der Fitness und spielerischer Fähigkeiten ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Wir sind als Team gewachsen und haben uns als Team weiter entwickelt.“