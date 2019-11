Industriegasehersteller : Air Liquide eröffnet Schweißer-Campus

Air Liquide hat seinen Sitz in Krefeld am Fütingsweg. Dort eröffnet das Unternehmen seinen Schweißer-Campus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ab März 2020 finden am Fütingsweg Trainings und Seminare für so genannte Professionisten statt.

Das Unternehmen Air Liquide mit Sitz im Krefelder Rheinhafen und am Fütingsweg im Südbezirk ist ein Weltmarktführer bei Gasen, Technologien und Services für Industrie und Gesundheit. Mit 66.000 Mitarbeitern in 80 Ländern versorgt Air Liquide nach eigenen Angaben mehr als 3,6 Millionen Kunden und Patienten. Air Liquide zählt mit der Linde AG und Praxair zu den drei größten Industriegasherstellern der Welt.

In der kommenden Woche schließt das Unternehmen seine Arbeiten am Fütingsweg in Krefeld ab und eröffnet dort einen „Schweißer-Campus“. Kompetenz und Qualifikation in der Schweißtechnik bekämen eine neue Heimat, wirbt Air Liquide für sein neustes Projekt.