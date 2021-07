Stellplätze für 121 Autos in Krefeld : Baustart für Parkhaus der Hochschule Niederrhein am Campus

Krefeld Auf dem Gelände der Hochschule ist Bewegung: Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes startet auf einem fast 1.300 Quadratmeter große Areal mit den Vorbereitungen für den Neubau am Campus West.

Das Parkhaus wird in Systembauweise errichtet. Bei diesem Bauverfahren wird das Gebäude aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt. Der Neubau wird durch den Totalunternehmer, die Arbeitsgemeinschaft Heckmann / Astron, fertiggestellt. Insgesamt wird es fünf Parkebenen geben, auf denen 121 Autos Platz finden werden. Zwei Stellplätze werden für E-Ladestationen ausgerüstet. Die farbliche Gestaltung der Außenfassade ist in enger Abstimmung mit der Oberen Denkmalbehörde festgelegt worden. Sie orientiert sich an den angrenzenden unter Duisburg Denkmalschutz stehenden Gebäuden mit den Ziegelsteinfassaden und wird sich harmonisch in das vorhandene Bild der Hochschulachse an der Adlerstraße einfügen.