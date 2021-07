Leichtathletik : Titelkämpfe mal Trostpflaster, mal Saisonhöhepunkt

Acht Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen fahren zu den Deutschen Jugendmeisterschaften nach Rostock. Die Chancen, dass viele von ihnen die Endkämpfe erreichen, sind sehr gut – allen voran für Anna Keyserlingk und Tesse Srumf.

Mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern reist der SC Bayer 05 Uerdingen am Donnerstag zu den Deutschen Jugendmeisterschaften U20 und U18 der Leichtathletik nach Rostock , wo von Freitag bis Sonntag die nationalen Titelkämpfe stattfinden. Schaut man sich die Positionen der Uerdinger in den Meldelisten an, ist die Qualität so gut wie lange nicht mehr. In sieben von neun gemeldeten Disziplinen sind Platzierungen unter den ersten Acht zu verzeichnen, was jeweils ein deutliches Indiz für Endkampf- bzw. Endlaufchancen ist.

Auch für die 400-Meter-Läuferin Tessa Srumf lief die EM in Tallinn nicht wie erhofft. Sie bekam keinen Einsatz in der 4 x 400 Meter Staffel und dürfte darauf brennen, in Rostock als Fünfte der Meldeliste in der U20 endlich zeigen zu können, was sie drauf hat. In Maya Semsch hat Srumf eine Teamkameradin an ihrer Seite, für die das Erreichen des Endlaufes ein hohes Ziel ist.