Studienberatung der Krefelder Hochschule Niederrhein : Per Hochschul-Navigator zum passenden Studiengang

Krefeld Interessierte bekommen mit dem digitalen Tool Einblicke in die Studiengänge der Hochschule Niederrhein. Besondere Highlights sind unter anderen Interviews mit Studierenden und Professoren.

20.359 Studiengänge verteilt auf 423 Hochschulen und Universitäten: Mit dieser schier endlosen Zahl an Möglichkeiten werden Studieninteressierte in Deutschland konfrontiert. Um herauszufinden ob der gewählte Studiengang der Richtige ist, bietet die Hochschule Niederrhein für nahezu jeden Bachelorstudiengang einen HSNR-Navigator an. Studieninteressierte bekommen mit dem digitalen Tool die Möglichkeit, Einblicke in die Studiengänge der Hochschule und ihre Inhalte zu erhalten. Jetzt wurde das bewährte Tool inhaltlich aktualisiert und technisch durch die Mobiloptimierung aufgerüstet.