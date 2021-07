Schwarz-Weiß Neuss : Finanzspritze für die Sportanlage

Neuss Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ hat die NRW-Landesregierung ein über 300 Millionen Euro starkes Investitionsprogramm aufgelegt, um den Investitionsstau auf den Sportanlagen im Land abzubauen. Davon profitiert auch Neuss.

„Der an der Jahnstraße beheimatete Hockey- und Tennisclub Schwarz-Weiß Neuss ist einer der Neusser Vereine, der diese Chance nutzen konnte. Knapp 250.000 Euro wurden in die Sanierung der Giebelverglasung der Tennishalle, die Umkleide- und Sanitärbereiche in der Tennishalle sowie in die Geschäftsstelle investiert. 195.000 Euro davon konnten über bewilligte Fördermittel des Landes finanziert werden“, erklärt der Landtagsabgeordneter Jörg Geerlings (CDU).