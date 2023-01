Neujahrsempfang der Stadt Krefeld Dank an Ukraine-Helfer und drei politische Botschaften

Den herzerwärmenden Teil des Abends steuerten die Jungs der Musikschul-Combo „Jazzblood“ im Alter von zehn bis 14 Jahren bei: Elias Posegga am E-Bass, Julius Hirschegger am Klavier, Leonard Kramer am Schlagzeug sowie Tim Schrader und Alex Vasile Invanciu am Saxofon spielten ihre Stücke samt Soli in erstaunlicher Qualität – wie fünf Benjamin Buttons, die sich von alten Jazzern in die Kindheit zurückentwickelt haben, mit all der Erfahrung im Gepäck. Unbekümmerte Leidenschaft für Musik: Das war auch ein schönes Bild der Hoffnung.