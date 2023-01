In der Nähe von Bachmut Umkämpfte ukrainische Kleinstadt Soledar offenbar vor dem Fall

Das britische Verteidigungsministerium twitterte, russische Truppen seien in den vergangenen Tagen gemeinsam mit Söldnern der privaten Wagner-Gruppe in Soledar vorgerückt und kontrollierten wahrscheinlich einen Großteil des Orts. Der Anführer der Wagner-Gruppe bestätigte am Dienstag auf einer russischen Plattform in sozialen Medien, dass seine Kräfte in der Gegend kämpften. Es gebe in Soledar „schwere Gefechte“ gegen eine ukrainische Armee, die „tapfer kämpft“, erklärte Dmitri Prigoschin.