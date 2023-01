Marke für Rheinhochwasser in Sicht Der Rheinpegel in Uerdingen ist seit Montag um 1,50 Meter gestiegen

Seit Montag ist der Pegel des Rheins in Krefeld-Uerdingen um 1,50 Meter gestiegen. Er betrug am gestrigen Freitag 6,16 Meter. Und er soll weiter steigen und womöglich ab kommenden Dienstag die Hochwassermarke I reißen. Die liegt bei einem Pegelstand von 9,30 Meter. „Am Rhein rollt jetzt eine erste Hochwasser-Welle an“, meldete Binnenschifffahrt-Online am Freitag und berichtete, dass der Pegel in Köln schon in der kommenden Woche eine erste Hochwassermarke übertreffen könnte. Die Hochwassermarke (HWM) I liegt in Köln bei 6,20 Meter. Bereits Anfang der kommenden Woche könnte sie erreicht werden. Das gehe aus der 14-Tage-Prognose des Bundesanstalt für Gewässerkunde (BFG) hervor. Für den 17. Januar bestehe demnach sogar eine Wahrscheinlichkeit von 17 Prozent, dass auch die Hochwassermarke II (8,30 Meter) übertroffen werde, so das Online-Fachmagazin