39 Wohneinheiten in Krefeld-Bockum geplant Neues Wohnquartier am Stadtwald

In bester Krefelder Wohnlage soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Das Vorhaben in direkter Nachbarschaft zu Stadtwald und Rennbahn umfasst ein „familienfreundliches Wohnquartier“, das hauptsächlich aus Reihenhäusern und Doppelhaushälften bestehen wird. Der entsprechende vorhabenbezogene Bebauungsplan (B-Plan) mit der Nummer 855 (V) „Zwischen Rott und Hüttenallee“ wird am Dienstag, 17. Januar, in der Sitzung der Bezirksvertretung Ost vorgestellt.