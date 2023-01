Krefelder Investor spricht über die Finanzierung Fürs Stadthaus sollen 40 Millionen reichen

Der Verkauf des denkmalgeschützten Stadthauses ist beschlossene Sache, aber noch nicht vollzogen. Derzeit arbeiten Bevollmächtigte der Renaissance Immobilien und Beteiligungen AG aus Krefeld und der Stadtverwaltung an der Vertragsgestaltung. In der kommenden Woche ist eine weitere Besprechungsrunde vorgesehen. Ein Notartermin steht noch aus. „Gemeinsam wird zurzeit an der Ausarbeitung der Kaufvertragsdetails gearbeitet. Im Kaufvertrag wird es auch eine Passage geben, die festschreibt, wann die Sanierung abgeschlossen sein und eine Nutzung begonnen haben muss“, erklärte eine Stadtsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.