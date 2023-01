Noch ein Jubiläum in Krefeld Feuerwehren von Leicester und Krefeld sind seit 50 Jahren Partner

Die deutsch-englische Freundschaft hat eine lange Tradition in Krefeld, gab es hier doch gleich drei Kasernen, die „Franzisca- Barracks“ in Forstwald, die „Bradbury-Barracks“ an der Westparkstraße sowie die „Haynes-Barracks“ an der Emil-Schäfer-Straße. Am Standort in Bockum war auch das zivil-militärische „Navy, Army and Air Force Institute“, kurz „NAAFI“, untergebracht, sodass die Kaserne bis Ende der 1980er Jahre britische Soldaten beherbergte. Familien vieler Soldaten wohnten dementsprechend in Krefeld.