Buchhandlung in Krefeld vor der Neueröffnung Thalia setzt auf neue Trends

Wer ein Lehrbuchbeispiel braucht, wie sich stationärer Einzelhandel behaupten kann, kann auf das neue Thalia-Geschäft an der Hochstraße zurückgreifen. Bunt, abwechslungsreich, personalisiert beratungsintensiv, Trends aufgreifend, familien- und kinderfreundlich: So präsentieren sich die 1050 Quadratmeter umfassenden neuen Geschäftsräume im ehemaligen Greve-Haus, die auf zwei Ebenen verdichten, was im alten Gebäude auf vier Etagen verteilt war. Thalia hat das Geschäft noch pointierter als Entdeckungszusammenhang gestaltet, der in vielen Themeninseln Trends und Spezialinteressen aufgreift und dennoch durch Übersichtlichkeit besticht. Auch technisch gibt es Neues: SB-Kassen und die Möglichkeit, Bücher an einem automatischen Schalter abzuholen. Er ist rund um die Uhr auch von außen zugänglich.