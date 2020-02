Berufsvorbereitung in Krefeld : Anmelden für Check-in-Berufswelt - Termin wurde vorverlegt

Auftakt für Check-in in Neuss, unter anderem mit IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (r.). Foto: Andreas Woitschützke

Krefeld Schwerpunkte in diesem Jahr: Wie die Digitalisierung Berufe verändert und Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich.

(RP) Fünf Wochen vor den Sommerferien öffnet die Ckeck-in-Berufswelt im elften Jahr die Türen von Ausbildungsbetrieben in Mönchengladbach, im Kreis Viersen, in Krefeld und im Rhein-Kreis Neuss. Schüler aller weiterführenden Schulen können sich an vier Nachmittagen von 13 bis 17 Uhr über viele unterschiedliche Berufsausbildungen und duale Studiengänge informieren – und zwar direkt in den Betrieben. Mit dem Slogan „Azubis finden – Fachkräfte gewinnen“ weisen die Initiatoren der Nachwuchsinitiative verstärkt auf den Fachkräftebedarf am mittleren Niederrhein hin.

„Weit mehr als die Hälfte der angesprochenen Unternehmen im IHK-Bezirk sind auf der Suche nach Fachkräften“, sagte Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung in Neuss. Eine wichtige Möglichkeit dem Fachkräftemangel zu begegnen sei für Unternehmen die Ausbildung im eigenen Betrieb. „Die Check-in-Days bieten eine gute Gelegenheit, Schülern zu vermitteln, dass eine duale Ausbildung ein prima Einstieg in die berufliche Karriere bedeuten kann“, sagte Steinmetz. Schwerpunkt der diesjährigen Kampagne ist die Digitalisierung und die damit verbundene Novellierung einer Vielzahl von Ausbildungsberufen. Im Fokus stehen darüber hinaus Ausbildungen im Gesundheits- und Pflegebereich.

2019 nutzten 4.300 Jugendliche der Jahrgangsstufen 9 bis 13 die Möglichkeit, mit Auszubildenden und Ausbildern aus 229 Unternehmen – vom Kleinunternehmer bis zum Global Player – ins Gespräch zu kommen und erste Kontakte für die Berufswahl zu knüpfen. Auch 2020 können die Orientierungstage den Weg in ein Praktikum und zu einem eventuellen späteren Ausbildungsvertrag ebnen. Bei Mitmach-Aktionen, Rundgängen und Gesprächen erhalten die Jugendlichen praxisnahe Einblicke in den laufenden Betrieb der Unternehmen.

„Die Veranstaltungstage wurden in diesem Jahr vorverlegt, um auch aktuelle Schulabgängerinnen und -abgänger zu erreichen“, erklärt Thomas Feldges, Leiter des Organisationsbüros. Die Check-in-Tage finden nun bereits Ende Mai in Mönchengladbach (25. Mai), im Kreis Viersen (26. Mai), in Krefeld (27. Mai) und im Rhein-Kreis Neuss (28. Mai) jeweils von 13 bis 17 Uhr statt.

An der Check-in-Berufswelt können sich ausbildende Unternehmen und Institutionen aller Branchen und jeder Größenordnung beteiligen. Anmeldungen für interessierte Unternehmen sind über das Organisationsbüro oder die Homepage www.checkin-berufswelt.de möglich. Anmeldeschluss ist am 3.April.

„Check-in-Berufswelt“ ist seit 2010 eine Initiative zur Gewinnung des Fachkräfte-Nachwuchses. Getragen wird das Projekt von der IHK Mittlerer Niederrhein, der Stadt Krefeld, der Stadt Mönchengladbach, der Stadt Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Viersen, der Agentur für Arbeit in Krefeld/Viersen, der Unternehmerschaft Niederrhein, den Kreishandwerkerschaften Niederrhein und Mönchengladbach, der Hochschule Niederrhein, der Europäischen Fachhochschule, der FOM-ochschule in Neuss, der MGconnect–Stiftung, den Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Krefeld und im Kreis Viersen sowie von der Regionalagentur Mittlerer Niederrhein.

(vo)