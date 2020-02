Pilotprojekt : Tipps und Hilfe für Migranten im Alten Stadtbad

Dezernent Markus Schön (l.) mit der Integrationsbeauftragten Tagrid Yousef und Fachbereichsleiter Andreas Pamp im Büro an der Neusser Straße. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Die Verwaltung bietet zwei Mal in der Woche eine Anlaufstelle für alle Krefelder im Stadtumbaubüro an der Neusser Straße an.

Das Alte Stadtbad an der Neusser Straße erfüllt ab sofort an zwei Tagen in der Woche eine wichtige neue Aufgabe: Für Fragen rund um die Themenfelder Migration und Integration hat die Verwaltung dort eine Anlaufstelle im Stadtumbaubüro eingerichtet. „Es ist der richtige Ort, um mit allen Krefeldern ins Gespräch zu kommen“, sagt Integrationsbeauftragte Dr. Tagrid Yousef. Die engagierte Expertin hatte die Idee, die offenen Räume mit ihrem einladenden Flair für das neue Angebot zu nutzen. „Wir entwickeln unser Konzept immer weiter und passen es an.“

Initiiert wird es vom städtischen Fachbereich Migration und Integration in Kooperation mit dem Quartiersmanagement Innenstadt. Jeden Montag von 14 bis 16.30 Uhr sowie dienstags von 10 bis 12 Uhr bieten mindesten zwei Fachkräfte der Abteilung Integration eine offene Sprechstunde an. Das Pilotprojekt läuft zunächst bis zu den Sommerferien.

„Motivation ist eine wohnortnahe Möglichkeit für Anwohner des Innenstadtbezirks, Ansprechpersonen für Anliegen und Fragen rund um die Themenbereiche Migration und Integration zu erreichen“, erklärt der zuständige Beigeordnete Markus Schön. Im Bedarfsfall werde an andere Stellen vermittelt.

Rund 36 Prozent aller Krefelder haben einen Migrationshintergrund. „1700 Menschen leben als Geflüchtete in Einrichtungen der Stadt“, so Fachbereichsleiter Andreas Pamp, der vor allem „Schwellenangst“ abbauen will. „In den sogenannten Amtsstuben im Stadthaus herrscht ein ganz anderer erster Eindruck.“ Die Mitarbeiter der Verwaltung sehen sich als helfende Partner. „Mit Beratung und Information staatlicher Stellen haben viele Migranten Probleme“, so Tagrid Yousef. „Etwas Vergleichbares haben viele in ihren Herkunftsländern nie kennengelernt. Daraus resultieren oft Misstrauen und Schwellenangst.“