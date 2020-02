Vorfall in Krefeld : Einbrecher klettern über Balkon

(Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Krefeld Am Dienstagabend sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Baumhof eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Das teilt die Polizei mit.

Im Zeitraum zwischen 16:30 und 19:45 Uhr kletterten die Einbrecher mit Hilfe einer Leiter auf den Balkon im ersten Obergeschoss und versuchten dort, die Balkontür aufzuhebeln. Weil dies misslang, schlugen sie die Scheibe der Tür ein und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entkamen anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Für Hinweise wenden Sie sich an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(RP)