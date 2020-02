Konjunkturbericht : Firmen hoffen auf ein Ende der Talfahrt

Das Geschäftsklima der vergangenen zehn Jahre im Durchschnitt: Der IHK-Konjunkturbericht 2020 meldet eine weiter sich eintrübende Wirtschaft. Foto: IHK

Krefeld „Die Konjunkturschwäche, die bei der Industrie begann, schlägt sich jetzt auch zeitversetzt bei anderen Branchen aus dem Dienstleistungssektor nieder“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer IHK Mittlerer Niederrhein.

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein geht davon aus, dass 2020 ein „spannendes Jahr“ für Krefeld und die Region wird. „Energiewandel, Strukturwandel und nicht zuletzt die Kommunalwahl sind äußere Faktoren, die unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung haben werden“, betont Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Die Geschäftslage der Wirtschaft in der Region hat sich weiter eingetrübt – auch in Krefeld. Gleichzeitig rechnen die Unternehmen jedoch nicht damit, dass die Nachfrage noch weiter zurückgehen wird. „Einerseits glauben die Unternehmen nicht, dass die Konjunktur in den kommenden Monaten spürbar anziehen wird, andererseits hoffen sie auf ein Ende der Talfahrt.“ Mit diesen Worten fasst Steinmetz die wesentlichen Erkenntnisse des Konjunkturberichts Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein zusammen. An der Umfrage beteiligten sich knapp 900 Betriebe mit etwa 90.000 Beschäftigten, 100 davon aus Krefeld.

Zu Jahresbeginn 2020 meldet ein Drittel der Betriebe eine gute Lage, 19 Prozent eine schlechte. Insbesondere die Exportwirtschaft spürt die geopolitischen Konflikte, die Angst vor höheren Ölpreisen aufgrund des Irankonflikts sowie die Ungewissheit über die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien. Die Daten für Krefeld sind sogar noch etwas verhaltener als in der Gesamtregion. 27 Prozent der Betriebe melden eine gute und 14 Prozent eine schlechte Lage. Der Geschäftslageindex als Saldo aus „Gut“- und „Schlecht“-Meldungen liegt bei aktuell 13 Punkten. „Die Konjunkturschwäche, die bei der Industrie begann, schlägt sich jetzt auch zeitversetzt bei anderen Branchen aus dem Dienstleistungssektor nieder“, so Steinmetz. „Somit zeigt sich die enge Verflechtung von Industrie und Dienstleistern in unserer Region.“ Viele Branchen sind dadurch mittelbar vom Nachfrageeinbruch bei den verarbeitenden Unternehmen betroffen.

Sie stellten den aktuellen Konjunkturbericht vor: Jürgen Steinmetz l.), Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein, und Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Info Die IHK vertritt 78.000 Unternehmen Interessenvertretung Die IHK Mittlerer Niederrhein ist das Netzwerk und die Interessenvertretung von rund 78.000 Unternehmen. In den Gremien der IHK arbeiten etwa 2.830 Menschen ehrenamtlich. Drei Standorte 130 hauptamtliche Mitarbeiter sind an den drei Standorten Krefeld, Mönchengladbach und Neuss beschäftigt.

Die Industrie ist aber auch der Grund für die Zuversicht, dass die Konjunktursorgen nicht weiter zunehmen. Die Erwartungen der Unternehmen haben sich in den vergangenen Monaten nämlich deutlich verbessert, sowohl in Krefeld als auch in der Gesamtregion. „Im Herbst waren bei den verarbeitenden Betrieben die Pessimisten in der Überzahl, jetzt sind die Optimisten wieder in der Mehrheit“, erklärt Steinmetz. Auch in der Gesamtwirtschaft sind die Erwartungen für das Jahr 2020 etwas günstiger als noch im Herbst. Damals wie heute rechnen 24 Prozent der Unternehmen mit einer Verbesserung der Geschäftslage. Der Anteil der Unternehmen, die eine Verschlechterung erwarten, ist von 21 auf 19 Prozent gesunken. Ähnlich ist die Stimmungslage in Krefeld. 32 Prozent der Unternehmen erwarten, dass sich ihre Geschäftslage weiter verbessert, 27 Prozent befürchten eine Verschlechterung ihrer Situation.

Auch wird der Fachkräftemangel wieder von mehr Unternehmen als Geschäftsrisiko bewertet. Dazu passt: Die Beschäftigungspläne bleiben im Vergleich zum Herbst stabil – mit leichter Tendenz zum Stellenaufbau, in Krefeld allerdings etwas restriktiver. Die Investitionspläne wurden sogar geringfügig nach oben korrigiert. „Daraus wird aber kein spürbarer konjunktureller Effekt im Jahr 2020 entstehen“, kommentiert Steinmetz die Zahlen.

Stütze der Konjunktur bleibt die Binnennachfrage. Dies zeigt sich beim Blick auf die Branchen. „Der Geschäftslageindikator im Einzelhandel ist seit fünf Jahren ohne Unterbrechung im positiven Bereich. Über einen so langen Zeitraum war dies zuletzt vor 30 Jahren der Fall“, erklärt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Er führt diese Werte auf die gute Arbeitsmarktlage, eine ordentliche Lohnentwicklung und niedrige Zinsen zurück. Allerdings basiert das Umsatzplus des Einzelhandels vor allem auf der positiven Entwicklung der digitalen Vertriebskanäle, im stationären Geschäft melden die Unternehmen einen leichten Umsatzrückgang.