Westwall-Markt : Stadt beseitigt Stolperfalle am Westwall

Info

Der Westwall-Markt hat in den vergangenen Jahren deutlich an Attraktivität und Zulauf verloren. War er früher fast auf dem kompletten Westwall angesiedelt, so ist er heute auf das Stück zwischen Marktstraße und Südwall begrenzt. Speziell Dienstags finden sich immer weniger Aussteller, die ihre Waren anbieten wollen. Die Gründe hierfür wollten die Krefelder Freunde mit ihrer Befragung eruieren. Die Ergebnisse zeigen: Die Probleme sind vielfältig und reichen von fehlenden Toiletten über zu hohe Standgebühren bis hin zu schlechter Kommunikation mit der Verwaltung.