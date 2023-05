Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich Unges Pengste mit Fassanstich und voller Kirmes eröffnet

Unges Pengste, das weit in der Region beliebte Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich, ist seit Samstagabend, 27. Mai, eröffnet. Der Rummel hatte bereits um 14 Uhr geöffnet. Viele Besucher kamen in das Städtchen vor den Toren Mönchengladbachs.