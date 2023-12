Umfangreiche Umgestaltung in Korschenbroich Kritik an Umbauplänen für Ortskern

Das Ziel ist ambitioniert, die Zeit drängt: In Kostenpflichtiger Inhalt Korschenbroich soll der Ortskern umfangreich umgestaltet werden. Konkret geht es um den Bereich von der Mühlenstraße ab der Straße Am Kuhlenhof bis zur Sebastianusstraße und von dort bis zur Ampelkreuzung am Matthias-Hoeren-Platz. Auf Grundlage des sogenannten Wegmann-Konzepts ist vieles geplant: Unter anderem sollen Grünflächen angelegt und auf der Mühlenstraße in Richtung Sebastianusstraße eine Einbahnstraße eingerichtet werden, die Radfahrer in beide Richtungen nutzen können. Neben verkehrsberuhigenden Maßnahmen liegt das Augenmerk auch auf einem besseren Schutz bei Starkregenereignissen: Das Wasser soll künftig über eine Rinne in der Straßenmitte ablaufen.