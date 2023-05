Junger Mann aus Korschenhroich Leonhardt Schröttke fährt zu EU-Event nach Straßburg

Der ehemalige Schüler des Neusser Quirinius-Gymnasiums ist seit seinem 13. Lebensjahr gesellschaftlich engagiert. Einige Jahre war er bei einer gemeinnützigen Austauschorganisation aktiv, mit deren Unterstützung er selbst ein Schuljahr in Irland verbracht hat. Dabei hat er die Vorteile schätzen gelernt, die die EU jungen Menschen bietet. Umso mehr freut sich Schröttke darauf, sich beim EYE über Ideen zur Zukunft Europas auszutauschen. Auch zahlreiche Workshops stehen auf seinem Programm, unter anderem zur Arbeit in der Lokalpolitik. „Wie kann ich mich dort einbringen und welchen Einfluss kann ich als kleiner Korschenbroicher auf die große Europäische Politik nehmen?“ Diese Fragen treiben Schröttke besonders um, denn nach Abschluss seines dualen Studiums will er sich selbst als Kandidat für die Europawahl aufstellen lassen.