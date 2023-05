Tradition in Korschenbroich Silberputz vor Auftakt des Schützen- und Heimatfestes Unges Pengste

Korschenbroich · Am Samstag ist Auftakt von Unges Pengste – dem großen Volks- und Heimatfest in Korschenbroich. Nun ist auch das Königssilber geputzt und an Volker Mews, dem Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft, überreicht worden.

26.05.2023, 13:35 Uhr

12 Bilder Silberputz vor dem Schützen- und Heimatfest Unges Pengste 12 Bilder Foto: Horst Thoren

So hat es Tradition in Korschenbroich: Armin Kloeters, Juwelier von Beruf, poliert das Königssilber und überreicht es beim Silberputz der Majestät. Sebastianer-König Volker Mews bedankte sich artig und spendierte dem Silberputzer ein XXL-Bier. Das Foto zeigt Armin Kloeters mit König Volker Mews (rechts), Präsident Thomas Siegers und Vize Bernd Scheufeld. Nach der Überreichung des Silbers sangen die versammelten Vorstände und Offiziere das Pfingstlied: „Vom hohen Turm es beiert, Unges Pengste wird gefeiert.“

(bb / tho)