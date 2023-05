Seit 60 Jahren sind Liane und Josef Breuer verheiratet Im Ratskeller in Giesenkirchen erstmals getroffen

Korschenbroich · Liane und Josef Breuer aus Korschenbroich sind am 24. Mai seit 60 Jahren verheiratet. In Giesenkirchen sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Dort gaben sie sich in der Kirche auch das Ja-Wort.

24.05.2023, 04:50 Uhr

Liane und Josef Breuer feiern Diamente Hochzeit. Foto: Breuer

Am 24. Mai wird Diamanthochzeit gefeiert: Denn 60 Ehejahre verbinden Liane und Josef Breuer aus Korschenbroich. Die gebürtige Korschenbroicherin war damals als kaufmännische Angestellte tätig, der aus Giesenkirchen stammende Josef Breuer arbeitete als Gärtner im öffentlichen Dienst, als sie sich 1959 im Ratskeller in Giesenkirchen das erste Mal begegneten. Die Ehe schlossen die beiden am 24. Mai 1963 auf dem Korschenbroicher Standesamt und einen Tag später in der Kirche in Meerkamp (Giesenkirchen). Die beiden halten sich mit Fahrradfahren oder Wandern fit, unternehmen gerne Reisen oder verbringen ihre Zeit beim Gärtnern. Josef Breuer ist zudem sehr sportinteressiert und begeistert sich besonders für Fußball. Mit dem Paar freuen sich die Tochter, der Schwiegersohn und die drei Enkelkinder über das Diamentene Ehejubiläum.

(NGZ)