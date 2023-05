In Korschenbroicher Ortsmitte ab 12. Juni So wirken sich die Kanalsanierungen aus

Dabei ging es in erster Linie um Absperrungen, Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten, Buslinien und Umleitungen. Und natürlich um das Kanalsystem. Die Rohre aus den 1940er, 1960er oder 1980er Jahren seien geprüft worden, einige müssten nun dringend erneuert werden. Seit 2016 saniert die Stadt die Rohre in ihrem Untergrund. In Lüttenglehn, Sandhausen, Liedberg und Pesch sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. In Kleinenbroich wird seit 2019 der Kanal saniert. Und in diesem Jahr geht es in den Ortskern.