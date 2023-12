Veranstaltung in Korschenbroich Glehner Weihnachtsmarkt feiert Premiere

In Glehn wird es am Samstag 16. Dezember, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag 17. Dezember, von 10.30 Uhr bis 21 Uhr den allerersten Weihnachtsmarkt geben. Bürgermeister Marc Venten eröffnet ihn am Samstag um 12.15 Uhr auf dem Pankratiusplatz. Vor Ort bieten Aussteller unter anderem weihnachtliche Dekoartikel, Handarbeiten und Kosmetik an. Aber auch Lammfelle, Kaffeemaschinen, Bienenhonig, selbst hergestellte Marmeladen und weitere Köstlichkeiten können gekauft werden. Fürs leibliche Wohl ist mit Flammlachs, Reibekuchen, Crêpes, gebrannte Mandeln und Popcorn gesorgt. Natürlich gibt es auch die beliebten „Erkes-Griller“ von der gleichnamigen Metzgerei.