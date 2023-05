Josef und Monika Merten feiern Goldene Hochzeit Im Festzelt in Herrenshoff hat es gefunkt

Die beiden heirateten am 26. Mai 1973 in Korschenbroich und blicken nun auf 50 Ehejahre zurück. Mit ihnen freuen sich die drei Töchter, die Schwiegersöhne sowie die vier Enkelkinder. Durch ihre zahlreichen Hobbys und Vereinsmitgliedschaften ist Langeweile bei den beiden kein Thema. Als Vorsitzender des VDK-Ortsverbandes Korschenbroich widmet sich Josef Merten mit großem Engagement den Aufgaben des Vereins, in dem auch seine Frau tätig ist. Zudem ist Josef Merten Mitglied der St. Sebastianus Bruderschaft, der St. Matthias-Bruderschaft Korschenbroich und Glehn, der DJK Sportschützen, in verschiedenen Fördervereinen, der CDU sowie des Geschichtsvereins für das Bistum Aachen. Seine Frau ist nicht weniger beschäftigt: Sie ist Mitglied in der Ortsgruppe der katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd), liest gerne oder trifft sich mit Freundinnen. Als gelernte Apotheker-Assistentin hilft sie auch heute noch in Teilzeit in der Apotheke aus.