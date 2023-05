Auf dem Matthias-Hoeren-Platz in Korschenbroich Was die Kirmes an Unges Pengste bietet

Sofort wurde Ersatz gesucht und auch gefunden: Am frühen Donnerstagabend wurde das Karussell „Breakdance“ angeliefert. Das Fahrgeschäft mit seiner rotierenden Scheibe und vier Gondelkreuzen ist ebenfalls Garant für rasante Fahrten. „Insgesamt gibt es vier Fahrgeschäfte für alle Leute ab sieben Jahren“, sagt Platzmeister Sven Tusch. Dazu zählen der Schlagerexpress und der Hip-Hop-Dancer – auch „Scheibenwischer“ genannt. Und was natürlich nicht fehlen darf: ein Autoscooter. Zahlreiche Meter an Elektrokabeln sind inzwischen verlegt, die Wasserproben gecheckt und an den rund 40 verschiedenen Buden werden die letzten Feinarbeiten verrichtet. Nun kann sie beginnen: die Kirmes zu Unges Pengste.