Handball-Regionalliga Korschenbroich im Topspiel gefordert

Die Gäste zählten vor Saisonbeginn nicht unbedingt zu den Mannschaften, die zum engeren Favoritenkreis gezählt wurden. „Mittlerweile habe ich mir ein besseres Bild machen können und das, was ich von Weiden gesehen habe, war wirklich sehr gut und es wundert mich überhaupt nicht, den HC im obersten Tabellendrittel zu finden“, erklärt TVK-Trainer Dirk Wolf. Das Prunkstück der Gäste ist ohne Wenn und Aber die Defensive, denn mit 297 Gegentoren haben sie so wenig Treffer kassiert wie kein anderes Team der Liga. Das war einst die Domäne des TVK und dort sah Wolf bei seinem Amtsantritt auch die größten Defizite. In den bisherigen elf Begegnung kassierten die Korschenbroicher 341 Tore, genau so viele wie das Schlusslicht Langenfeld und der Tabellenzehnte aus Aachen. Keine andere Mannschaft weist in der Regionalliga mehr Gegentore auf, eine völlig ungewohnte Situation für den TVK. Dafür kann er aber für sich in Anspruch nehmen, bis dato die Mannschaft mit den meisten erzielten Treffern zu sein. Allein diese Fakten lassen ein interessantes Spiel erwarten, was im Übrigen auch das letzte Heimspiel für die Wolf-Schützlinge in diesem Kalenderjahr ist. Im Anschluss folgen dann noch zwei Auswärtsspiele.