Kulturveranstaltung in Korschenbroich : Kölner Straßenmusiker siegt bei „Kunst gegen Bares“

Korschenbroich Vier Künstler hatte der Kölner Kabarettist Lennard Rosar für den Abend engagiert. Am Ende wurde „Pure Imagination“ die zweite Kapitalisten-Sau von Korschenbroich.

Es war die erste größere Indoor-Kulturveranstaltung in Korschenbroich seit dem Beginn der Corona-Krise. Und wer am Ende des Abends im Realschul-Forum in das Gesicht von Organisator Lennard Rosar blickte, der wusste: Sie war gelungen. Über 100 Zuschauer erlebten bei der zweiten „Kunst gegen Bares“ in Korschenbroich einen unterhaltsamen Abend.