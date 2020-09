Kostenpflichtiger Inhalt: Restaurants in Korschenbroich : So bereiten sich die Gastronomen auf den Winter vor

Timi und Shpend Fejza haben ihr Ristorante Il Cortile in Pesch auf den Winter vorbereitet. Im Hintergrund sind bereits die neu montierten Trennwände zwischen den Tischen zu sehen. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Mit kälterem Wetter kündigt sich in diesen Tagen der Herbst an. Die Zeit der Außenterrassen ist in Korschenbroich erst einmal vorbei. Die Restaurant-Betreiber müssen ihre Gäste trotz Corona für Innenräume begeistern. Wie das gehen soll.