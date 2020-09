Neu kuratiert : Exponate beenden Dornröschenschlaf

Ratingen Künstler Max Schulze kuratiert Arbeiten aus dem Bestand des Museums Ratingen zu einer neuen Ausstellung. Bis Januar stellt er sich gleich mehrfach den Fragen der Kunstfreunde.

„Der Wunsch zu verschwinden“ heißt die Ausstellung. Was soll das denn heißen? Was will uns der Künstler damit sagen? Was hier gleich mit den Lieblings-Schwachsinnsfragen an Kulturschaffende erweitert ist, kommt einfach als ein komischer Titel daher. Dieser Max Schulze, ein Mann mit eher einfachem Namen – ein Professor dazu, hat Humor. Und dazu auch noch die Art von Humor, die neugierig macht.